Школьница умерла от «Гаража» и антидепрессантов

Школьница умерла от «Гаража» и антидепрессантовТрагедия произошла в Керчи на подростковой вечеринке. Погибшая 15-летняя девочка отправилась на праздник к школьной подруге, по пути взяв с собой несколько бутылок пивного алкогольного напитка «Гараж» и 14 таблеток антидепрессантов.