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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Терещенко: «Мичков – молодец, но он не может играть 82 матча в одном темпе. Молодой парень все же. У всех случаются спады, этого не избежать»

Нападающий «Филадельфии» набрал 2 (1+1) балла в матче с «Лос-Анджелесом» (4:5), прервав серию из 7 игр без очков.

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