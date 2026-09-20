Новостной лист из мира музыки

Ольга Бузова разрыдалась из-за отмены концерта в Хабаровске Ольга Бузова сообщила в соцсетях от отмене своего выступления в Хабаровске, запланированного на 13 сентября 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рути Фостер (Ruth...
- Рути Фостер (Ruth...
- АД Рути Фостер (Ruth...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым