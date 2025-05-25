В преддверии Дня славянской письменности и культуры, который отмечался 24 мая, в школе при Генеральном консульстве России в Ченнаи прошла литературно-творческая мастерская «Путешествие в Страну славянской азбуки».
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