Хуситы атаковали баллистическими ракетами израильский аэропорт Бен-Гурион

Военный представитель йеменского движения хуситов Яхья Сариа заявил, что ракетные войска Йемена нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.
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