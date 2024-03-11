Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 927 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Раввин просит ЦАХАЛ убивать женщин и детей в секторе Газа

Раввин просит ЦАХАЛ убивать женщин и детей в секторе Газа

"Вы не оставите в живых все души", – сказал Элияху Мали студентам, служащим в карательных войсках, ссылаясь на еврейский закон.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
MS
Mikhail Stepanov
Вот и выяснилось, кто сейчас настоящие фашисты!
Ответить
16 час.
Марина Петрова
Без сомнений евреи-это фашисты.
Ответить
13 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Евреи уничтожили: филимистян и ханаан в Палестине, македонцев в Персии, армян в Турции, палестинских арабов,.. Евреи хуже гитлеровцев!
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх