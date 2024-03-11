"Вы не оставите в живых все души", – сказал Элияху Мали студентам, служащим в карательных войсках, ссылаясь на еврейский закон.
Раввин просит ЦАХАЛ убивать женщин и детей в секторе Газа
Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Вот и выяснилось, кто сейчас настоящие фашисты!
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16 час.
Марина Петрова
Без сомнений евреи-это фашисты.
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13 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Евреи уничтожили: филимистян и ханаан в Палестине, македонцев в Персии, армян в Турции, палестинских арабов,.. Евреи хуже гитлеровцев!
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13 час.
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