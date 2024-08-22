Алаудинов заявил об уничтожении ЗРК за восемь миллионов евро дроном ценой 60 тысяч рублей

Бойцы «Ахмата» уничтожили с помощью FPV-дрона стоимостью 60 тысяч рублей французский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Crotale за 8 миллионов евро, сообщил командир спецназа Апты Алаудинов в своем Telegram-канале.
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