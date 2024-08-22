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  • Борис Цыперсон
    Это не просто экстремизм - пятеро мертвы и ещё несколько ранены. Это терроризм, таким только смертная казнь. А муфтий...Осужденных за экс...
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Алаудинов заявил об уничтожении ЗРК за восемь миллионов евро дроном ценой 60 тысяч рублей

Алаудинов заявил об уничтожении ЗРК за восемь миллионов евро дроном ценой 60 тысяч рублей

Бойцы «Ахмата» уничтожили с помощью FPV-дрона стоимостью 60 тысяч рублей французский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Crotale за 8 миллионов евро, сообщил командир спецназа Апты Алаудинов в своем Telegram-канале.

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