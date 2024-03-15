Астраханцы ответят перед законом за отстрел двух фазанов и двух уток вне сезона

В Астраханской области зафиксированы случаи незаконной охоты вне установленного сезона. Несколько местных жителей привлечены к административной ответственности, сообщает региональная служба по природопользованию.
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