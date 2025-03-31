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Губернатор Ленобласти Дрозденко похорошел так, что его не узнал Путин

Губернатор Ленобласти Дрозденко похорошел так, что его не узнал Путин

БлокнотРУ Секрет вечной молодости открыл глава Ленинградской области Александр Дрозденко.

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Комментарии
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Зоя
скорее всего пьют таблетки от диабета...,весь шоу-бизнес сейчас пьют его,чтобы похудеть....
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14 час.
ЕК
Елена Каратеева
Скорее всего, &quot;сладкая парочка&quot; решила жить вечно... И, возможно, на Западе.
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13 час.
Амара Карпова
«Что толку – фасад обновишь, а канализация все равно старая!» Раневская💯Гениально👍😂😂
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12 час.
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