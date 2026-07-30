Основания для утилизации спермы объявленного террористом Дурова оценили

Оснований для изъятия или утилизации замороженной спермы основателя Telegram Павла Дурова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), не существует, сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.