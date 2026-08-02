REUTERS/Evelyn Hockstein Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в день похорон американского сенатора Линдси Грэма* потребовал снабдить Украину ракетами для систем Patriot.
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