Вышел новый сингл экс-битла Ринго Старра

Ринго Старр и популярная кантри-исполнительница Элисон Краусс выпустили совместный сингл Thankful. Композиция войдет в новый кантри-альбом Look Up, спродюсированный Ти Боуном Бернеттом, сообщается на relix.
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