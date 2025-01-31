Дерматолог рассказала, что такое "кортизоловое лицо" и как его вылечить

Из-за постоянного стресса внешность меняется не в лучшую сторону.Врач-дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова в беседе с "АиФ" рассказала о том, что такое кортизол и как он влияет на внешний вид человека.
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