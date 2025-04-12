После войны из лагерей были освобождены десятки тысяч бандеровцев, более 100 тысяч вернулись из-за границы 80 лет назад, сразу же после окончания Великой Отечественной войны партийный руководитель УССР Никита Хрущев стал хлопотать перед Сталиным об амнистии для представителей бандеровских бандформирований, если те добровольно сложат оружие.
Почему перемирие с ними невозможно!
Комментарии
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Амара Карпова
Какое может быть перемирие с озверевшими маньяками и скотами🤮💩🤬
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22 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Геббельс хорошо знал бандеровцев. Он говорил : "Бандеровцы - это умалишенные маньяки или другими словами озверевший скот. Но именно такие нужны нам в данный период времени для уничтожения непокорных славян. А затем они сами должны быть уничтожены. Зверям нет места среди людей!"
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22 час.
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