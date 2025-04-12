Почему перемирие с ними невозможно!

АЗ

Андрей Зарубкин

Геббельс хорошо знал бандеровцев. Он говорил : "Бандеровцы - это умалишенные маньяки или другими словами озверевший скот. Но именно такие нужны нам в данный период времени для уничтожения непокорных славян. А затем они сами должны быть уничтожены. Зверям нет места среди людей!"