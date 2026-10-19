Российский рынок снова пополнился компактным кроссовером из Китая – на этот раз марки Skoda. Речь о модели Kamiq, которую выпускает совместное предприятие SAIC-Volkswagen: машины 2025 года доступны и из наличия, и под заказ.
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