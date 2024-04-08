Бравурность пока в сторонку

Потому, что надо готовиться воевать долго, и иначе вряд ли будет. Без использования атомных бомб нас, возможно, ждут ещё лет пять, а то восемь или десять боевых действий в нынешнем ключе, и морально общество наше должно быть готово именно к такому раскладу.