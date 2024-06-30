«Здоровое питание»: гречка и пшено с утра влияют на работу кишечника

Микробиом кишечника, состоящий из различных организмов, играет ключевую роль в здоровье человека. Влияя на метаболизм, массу тела, иммунитет и другие аспекты организма, он может также влиять на склонность к различным заболеваниям.
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