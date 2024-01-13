В Пензенской области мужчина разбил сотни бутылок со спиртным

Мужчина разнёс магазин с алкоголем в Пензенской области. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. По данным телеграм-канала, Владимир устроил погром из-за своей падчерицы, которая работает в этом магазине в Кузнецке.
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