Для москвичей пройдут тренировки по фитнесу, бегу на лыжах и катанию на коньках

В столице 1 декабря в рамках проекта "Зима в Москве" начинается зимний сезон проекта "Мой спортивный район", в ходе которого пройдут тренировки по трем дисциплинам: фитнесу, бегу на лыжах и катанию на коньках.
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