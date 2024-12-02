ЦБ и Минюст хотят ограничить взыскание долгов россиян в обход суда

Центральный банк (ЦБ) и Министерство юстиции России рассматривают введение новых требований. Они потенциально ограничат возможности банков и коллекторов взыскивать долги физических лиц через применение исполнительной надписи нотариуса.
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