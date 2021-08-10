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Найден способ восстановить память после сильного стресса или инсульта

Найден способ восстановить память после сильного стресса или инсульта

Ученые раскрыли один из способов восстановления памяти после сильного стресса или инсульта. Специалисты из Тель-Авивского Университета и Института имени Вейцмана в Реховоте опубликовали описание уникальной методики в научном журнале Current Biology.

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