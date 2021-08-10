Найден способ восстановить память после сильного стресса или инсульта

Ученые раскрыли один из способов восстановления памяти после сильного стресса или инсульта. Специалисты из Тель-Авивского Университета и Института имени Вейцмана в Реховоте опубликовали описание уникальной методики в научном журнале Current Biology.
Ученые раскрыли один из способов восстановления памяти после сильного стресса или инсульта. Специалисты из Тель-Авивского Университета и Института имени Вейцмана в Реховоте опубликовали описание уникальной методики в научном журнале Current Biology.
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