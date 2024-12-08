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  • виктор матвеев
    Кишлак это глина смешанная с гавном и шобла обдолбаных ослое@ов."Лучше уж наши ки...
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    распад сша некстРаспад Сирии
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    Мало ли, что они хотят... Не быть больше украм и Украине - только Окраина и всё!!! И восстановление ими, пиндосами и ..."Украина хочет за...

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