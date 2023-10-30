Корейские дорамы обошли по популярности турецкие сериалы в России

Спрос на корейские дорамы в России привел к тому, что онлайн-сервисы нарастили закупки таких фильмов на 35% за девять месяцев год к году, пишут «Известия» со ссылкой на гендиректора видеосервиса Wink) Антона Володькина.
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