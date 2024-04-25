Вакцины спасли примерно 154 миллиона жизней за полвека, сообщила ВОЗ

Вакцинация / © CC0 Public Domain В исследовании, опубликованном в медицинском журнале The Lancet , ВОЗ представила всесторонний анализ воздействия вакцин против 14 заболеваний, включая дифтерию, гепатит В, корь, туберкулез, желтую лихорадку, коклюш и полиомиелит, которые способствовали снижению младенческой смертности на 40% во всем мире.