Зеленский окончательно отверг объявленное Путиным перемирие на 9 Мая

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал театральной постановкой инициативу Владимира Путина, предполагающую введение перемирия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и отверг егоУкраинский лидер Владимир Зеленский назвал театральной постановкой инициативу Владимира Путина, предполагающую введение перемирия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и отверг его.