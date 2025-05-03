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Зеленский окончательно отверг объявленное Путиным перемирие на 9 Мая

Зеленский окончательно отверг объявленное Путиным перемирие на 9 Мая

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал театральной постановкой инициативу Владимира Путина, предполагающую введение перемирия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и отверг егоУкраинский лидер Владимир Зеленский назвал театральной постановкой инициативу Владимира Путина, предполагающую введение перемирия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и отверг его.

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