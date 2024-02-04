Простая в эксплуатации: как авиаракета «Изделие-305» показала себя в зоне СВО

Авиационные ракеты «Изделие-305» показали себя в зоне спецоперации как идеальное оружие. Они демонстрируют хорошую точность, дальность, надежность и простоту в эксплуатации, сообщили в компании-разработчике, холдинге «Высокоточные комплексы».
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