Матвиенко: Украина никогда не сможет вернуть кредиты на оружие

Украина никогда не сможет вернуть кредиты на оружие, предоставленные ей Западом, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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