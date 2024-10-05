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РБК: в Госдуме хотят освободить самозанятых таксистов от техосмотров

РБК: в Госдуме хотят освободить самозанятых таксистов от техосмотров

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский работает над законопроектом, который введет послабления для самозанятых таксистов — в их числе освобождение от технических и медицинских осмотров.

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