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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Марченко 1+4 в последних 6 матчах. Он сделал передачу в игре с «Каролиной»

Форвард «Коламбуса» сделал голевую передачу в игре с «Каролиной» (1:4), ассистировав Дмитрию Воронкову.

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