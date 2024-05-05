В Совфеде высказались о готовности Запада к переговорам по Украине

Сенатор Пушков: США одобрят переговоры только в случае обрушения фронта ВСУ Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что вопреки домыслам о готовности Запада к переговорам, о каких-либо обсуждениях речи не идет.