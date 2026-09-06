БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«России – снятие санкций, Зеленскому – индульгенцию»: первые итоги ночной встречи в Кремле Путина с «Витьком и зятьком»

Первые итоги встречи в Кремле Путина со спецпосланниками Трампа Кремлин ру «Содержательная, конструктивная, предельно откровенная и доверительная», - охарактеризовал встречу помощник Путина Юрий Ушаков, остальные - без оптимизма.

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Tigra07

А пиндосы НЕ ЗНАЛИ что вытворяет их выкормыш??? Какая дипломатия? Она работает когда есть сила устанавливать СВОИ законы и ЗАСТАВЛЯТЬ других их соблюдать! Союз именно так и делал. И при Сталине, и ещё достаточное время после него - до самой пидоростройки! А сейчас это же самое пытается делать пиндосия.