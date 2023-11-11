В посёлке Половинный открыли ФАП

Сегодня произошло еще одно важное событие — открытие нового здания фельдшерско-акушерского пункта, который построен в рамках реализации мероприятий региональной программы Свердловской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Свердловской области».
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