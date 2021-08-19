Климатологи предупредили о возникновении новых природных аномалий

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Кислов сообщил, что из-за глобального потепления могут появиться природные явления, не характерные для определенных климатических регионов.
Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Кислов сообщил, что из-за глобального потепления могут появиться природные явления, не характерные для определенных климатических регионов.
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