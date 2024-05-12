Трамп заявил, что США не переживут еще четырех лет президентства Байдена

Global Look Press/Kevin Dietsch - Pool via CNP/Consolidated News Photos Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам грозит беда, если действующий президент США Джо Байден победит в ноябре на выборах, передает Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.
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