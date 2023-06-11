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Басурин, комментируя контрнаступление ВСУ, предположил, что они выступают в качестве подопытных мышей для британских офицеров

Басурин, комментируя контрнаступление ВСУ, предположил, что они выступают в качестве подопытных мышей для британских офицеров

Бывший спикер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, комментируя контрнаступление Вооруженных сил Украины, предположил, что они выступают в качестве подопытных мышей для британских советников киевского командования.

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