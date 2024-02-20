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Уролог Королев: на аденому простаты указывают различные виды недержания мочи

Уролог Королев: на аденому простаты указывают различные виды недержания мочи

Аденома простаты – доброкачественное увеличение простаты или предстательной железы. Аденома – одно из самых распространенных заболеваний мужчин старше 40 лет, которое можно диагностировать самостоятельно по характеру и качеству мочеиспускания.

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