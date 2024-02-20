Уролог Королев: на аденому простаты указывают различные виды недержания мочи

Аденома простаты – доброкачественное увеличение простаты или предстательной железы. Аденома – одно из самых распространенных заболеваний мужчин старше 40 лет, которое можно диагностировать самостоятельно по характеру и качеству мочеиспускания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии