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Царьград

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Армия Судана заняла 11 районов Северного Кордофана после боёв

Армия Судана заняла 11 районов Северного Кордофана после боёв

Армия Судана установила контроль над 11 районами Северного Кордофана после боёв с «Силами быстрого реагирования».

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