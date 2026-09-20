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Казанда «Бергә булырга вакыт» фестивале башланды

«Казан» гаилә үзәге янында «Бергә булырга вакыт» фестивале башланды. Мйданчык 22:00 сәгатькә кадәр эшләячәк, дип хәбәр итә вакыйга урыныннан агентлык хәбәрчесе.

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