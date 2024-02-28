Надеждин, Явлинский и Дунцова рассказали, планируют ли они проститься с Навальным

Ранее соратники оппозиционера говорили, что у них не получается найти зал для прощанияПредставители Бориса Надеждина, Григория Явлинского, а также Екатерина Дунцова рассказали Daily Storm, планируют ли они участвовать в церемонии прощания с Алексеем Навальным.