Надеждин, Явлинский и Дунцова рассказали, планируют ли они проститься с Навальным

Ранее соратники оппозиционера говорили, что у них не получается найти зал для прощанияПредставители Бориса Надеждина, Григория Явлинского, а также Екатерина Дунцова рассказали Daily Storm, планируют ли они участвовать в церемонии прощания с Алексеем Навальным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии