Юбилей воссоединения Крыма с Россией и открытие галереи им. Айвазовского: главные события марта 2024 года в Крыму

Месяц прошёл в контексте празднования десятилетия судьбоносного воссоединения Крыма с Россией, в связи с чем на полуострове состоялось множество социальных и культурных мероприятий, приуроченных к этому важному историческому событию.
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