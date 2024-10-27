Правящая партия Грузии призвала оппозицию отказаться от мест в парламенте

Правящая партия «Грузинская мечта» поддерживает решение «Коалиции за перемены» отказаться от причитающихся ей депутатских мандатов и призывает остальные оппозиционные силы сделать также, заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе 26 октября на брифинге.
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