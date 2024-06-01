Кроос, Модрич, Карвахаль и Начо выиграли 6-ю ЛЧ и повторили рекорд Хенто. Они обошли Роналду, Мальдини, Ди Стефано, Бензема, Бэйла

Мадридский клуб обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0) в финале Лиги чемпионов. Таким образом, Лука Модрич, Тони Кроос, Даниэль Карвахаль и Начо повторили рекорд Франсиско Хенто по числу побед в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов – 6 трофеев.
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