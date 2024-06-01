НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

138 подписчиков

Кроос, Модрич, Карвахаль и Начо выиграли 6-ю ЛЧ и повторили рекорд Хенто. Они обошли Роналду, Мальдини, Ди Стефано, Бензема, Бэйла

Мадридский клуб обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0) в финале Лиги чемпионов.  Таким образом, Лука Модрич, Тони Кроос, Даниэль Карвахаль и Начо повторили рекорд Франсиско Хенто по числу побед в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов – 6 трофеев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх