Путин всю ночь получал доклады о ЧП в Курской и Брянской областях

Президент России Владимир Путин в течение всей ночи получал доклады по линии ФСБ и МЧС о произошедшем с железнодорожными составами в Курской и Брянской областях, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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