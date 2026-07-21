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Эксперт назвал единственный вариант ухода Ферстаппена из Red Bull

Эксперт назвал единственный вариант ухода Ферстаппена из Red Bull

Эксперт назвал единственный вариант ухода Ферстаппена из Red BullGetty Images / Red Bull Content PoolЧетырехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен, скорее всего, останется в Red Bull Racing в сезоне-2027, считает обозреватель Sky Sports Тед Кравитц.

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