В Японии резко ответили на предложение Путина о возобновлении диалога

Об этом заявил глава японского Кабмина. Власти Японии считают неприемлемыми слова президента России Владимира Путина о том, что диалог между двумя странами может быть возможен только после смены позиции Токио по Украине.
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