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ИА Регнум

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Российский морпех уничтожил дрон «Лелека», на котором была просьба не сбивать

Российский морпех из группировки войск «Центр» с позывным Лада сбил украинский разведывательный дрон «Лелека», на крыле которого была размещена просьба не уничтожать аппарат.

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