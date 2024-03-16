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Президент московского «Торпедо» пообещал, что клуб проведет акции памяти своего знаменитого болельщика Ширвиндта

Президент московского «Торпедо» пообещал, что клуб проведет акции памяти своего знаменитого болельщика Ширвиндта

За клуб актер болел с 1946 года и дружил с легендами торпедовцев — Эдуардом Стрельцовым и Валентином ИвановымФК «Торпедо» Москва проведет акции памяти своего знаменитого болельщика Александра Ширвиндта, которого не стало на 90-м году жизни.

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