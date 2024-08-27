Цены на нефть приблизились к годовому минимуму

Цены на нефть на мировых биржах на минувшей неделе опускались почти до минимума с начала 2024 года. Причиной этому стали сигналы о проблемах в разных крупных экономиках мира, особенно в промышленном секторе.
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