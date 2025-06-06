Референдум о гастарбайтерах избавит Россию от межнациональных конфликтов

Пообещать, ещё не значит исполнить! Как бы не поздно было, за голову хвастаться! Меры должны немедленно принять!!!!!! Хотя бы закрыть границы временно для нац, мигрантов.

NN

N N

У кого спрашивать будут? У мигрантов же? Их тут уже больше, чем титульных граждан! Таджики теперь россияне, узбеки, киргизы... Как думаете, как они будут голосовать? В последнее время поехали африканцы, европейцы, Кто голосовать будет? Сказано же, жить можно там, где эочется! Вот и едут сюда!