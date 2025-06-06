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Референдум о гастарбайтерах избавит Россию от межнациональных конфликтов

Референдум о гастарбайтерах избавит Россию от межнациональных конфликтов

«Россия для мигрантов» — есть ли шанс избежать такой перспективы Сергей Аксёнов Фото: Petrov Sergey/news.

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Комментарии
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Светлана Ермакова
Пообещать, ещё не значит исполнить! Как бы не поздно было, за голову хвастаться! Меры должны немедленно принять!!!!!! Хотя бы закрыть границы временно для нац, мигрантов.
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6 час.
NN
N N
У кого спрашивать будут? У мигрантов же? Их тут уже больше, чем титульных граждан! Таджики теперь россияне, узбеки, киргизы... Как думаете, как они будут голосовать? В последнее время  поехали африканцы, европейцы, Кто голосовать будет? Сказано же, жить можно там, где эочется! Вот и едут сюда!
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3 час.
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