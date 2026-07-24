Смертельная «Бандероль» накрыла Харьков: почему удар по главному центру атак меняет весь северный фронт

Артельное уже под контролем, а по Харькову летят «Бандероли». Почему именно сейчас российские войска выдавливают главный очаг дроновых атак и что это значит для буферной зоны? Разбор тактики, промышленных целей и реальных последствий для всего направления.
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